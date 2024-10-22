Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 araç zarar gördü

        AMASYA'da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 araç zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 otomobil zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Oktay Erboğa’ya ait oto tamirhanesinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tamirhaneyi kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada büyüyen alevler iş yerinde bulunan 2 aracı da sardı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Tamirhanenin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok

        Benzer Haberler

        Amasya'da "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans düzenlendi
        Amasya'da "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans düzenlendi
        Amasya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Amasya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Kongresi yapıldı
        Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Amasya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Amasya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı