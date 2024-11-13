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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

        AMASYA'da, otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:15
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        Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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        AMASYA'da, otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında, Amasya Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Hakkı Sinan Varol yönetimindeki 06 ZOG 06 plakalı otomobil, önünde seyreden Ferhat Yıldız idaresindeki 06 DCG 672 plakalı minibüse arkadan çarptı. Otomobildeki Aynur Varol, Cansever Varol, Tuba Varol ve Nilay Alemdar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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