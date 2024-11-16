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        Hafif ticari araç, Yeşilırmak'a düştü

        AMASYA'dahafif ticari araç, Yeşilırmak Nehri'ne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:00
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        Hafif ticari araç, Yeşilırmak'a düştü
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        AMASYA'dahafif ticari araç, Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Yüzerek nehirden çıkan sürücü Fatih Emre Yüksel (35), kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Ziyaret beldesinde meydana geldi. Fatih Emre Y.'nin direksiyon hakimiyetini yitirdiği 05 AR 054 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki duvara çarptı ardından Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Aracın içinden çıkan Yüksel, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler, nehirdeki ticari aracının çıkarılmasına yardım edemeyince Yüksel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yüksel aracıyla uçtuğu ırmaktan yüzerek çıkarken, hafif ticari araç Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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