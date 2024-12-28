Kamyonetten çatı sacı düştü, karşı şeritteki motosiklet devrildi; o anlar kamerada

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Mustafa Kurt yönetimindeki 05 ER 602 plakalı kamyonetin arkasında taşıdığı çatı sacı, bir anda yola fırladı. O sırada düşen sac nedeniyle kontrolünü kaybeden, karşı şeritteki Mehmet Damar yönetimindeki 31 AKL 354 plakalı motosiklet, devrildi. Damar hafif şekilde yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla tünele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, tünel içindeki kameralara yansıdı. Soruşturma sürüyor.

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