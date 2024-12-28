Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Kamyonetten çatı sacı düştü, karşı şeritteki motosiklet devrildi; o anlar kamerada

        AMASYA'da kamyonetten düşen çatı sacı nedeniyle kontrolünü yitiren sürücünün kullandığı motosiklet, devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonetten çatı sacı düştü, karşı şeritteki motosiklet devrildi; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da kamyonetten düşen çatı sacı nedeniyle kontrolünü yitiren sürücünün kullandığı motosiklet, devrildi. O anlar kameraya yansırken, motosikletli yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Mustafa Kurt yönetimindeki 05 ER 602 plakalı kamyonetin arkasında taşıdığı çatı sacı, bir anda yola fırladı. O sırada düşen sac nedeniyle kontrolünü kaybeden, karşı şeritteki Mehmet Damar yönetimindeki 31 AKL 354 plakalı motosiklet, devrildi. Damar hafif şekilde yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla tünele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Damar, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, tünel içindeki kameralara yansıdı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        'Cinsel saldırı' hükümlüsü, polisin takibiyle yakalandı
        'Cinsel saldırı' hükümlüsü, polisin takibiyle yakalandı
        Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (2)
        Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (2)
        Amasya'da yangın tatbikatı düzenlendi
        Amasya'da yangın tatbikatı düzenlendi
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan şehit ailesi ve gaziye ziyaret
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan'dan şehit ailesi ve gaziye ziyaret
        Göynücek'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri düzenlendi
        Göynücek'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de yılbaşı tedbirleri alındı
        Gümüşhacıköy'de yılbaşı tedbirleri alındı