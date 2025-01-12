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        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (3)

        AYTEKİNER VE SEZGİN ESER'İN CANSIZ BEDENLERİ TOPRAK ALTINDA ÇIKARILDIAmasya'da su kuyusu açmak isteyen Aytekin Er (56) ve Sezgin Eser'in (34) cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:05
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        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (3)
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        AYTEKİNER VE SEZGİN ESER'İN CANSIZ BEDENLERİ TOPRAK ALTINDA ÇIKARILDI

        Amasya’da su kuyusu açmak isteyen Aytekin Er (56) ve Sezgin Eser’in (34) cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı. Er ve Eser'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

        VALİ BAKAN: CANSIZ BEDENLERİ YAN YANA BULUNDU

        Cansız bedenlerin toprak altında yan yana bulunduğunu belirten Amasya Valisi Önder Bakan, “Başımız sağ olsun. Maalesef Uygur köyümüzdeki 2 vatandaşımızı kaybettik. Bugün saat 17.45 civarında kendi tarlalarında kendi arazilerinde yapmış oldukları su çalışmasında açtıkları kanalda toprak yumuşaması nedeniyle bir göçük oluşmuş. Bu göçük oluşmasıyla birlikte maalesef toprak kayması yaşanmış. Bütün ekiplerimiz AFAD, güvenlik, köylülerimiz hepsi bütün ekipmanlarımızla buraya çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde ulaştık. Hep birlikte uzun uğraşlar sonucunda maalesef iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. An itibariyle de bir tanesi çıkarıldı. En kısa zamanda inşallah diğer kardeşimize de ulaşacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Kendi arazilerinde mevcut bir suları var. Bu suyla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Belki ek bir su bulacaklar veyahut da bir tamiratları varsa arızaları varsa o arızaları giderecekler. Bu vesileyle kendilerinin bir kepçeleriyle birlikte burada çalışırken maalesef bu şekilde bir kaza yaşanıyor ve hayatlarını kaybetmiş. Yan yana bulunuyorlar” dedi.

        SEVİNDİ: CANSIZ BEDENLERİ YANYANA BULUNDU

        Göçük altında kalan 2 kişinin de cansız bedenlerinin çıkarıldığını ifade eden Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, “Amasya'da merkez ilçemize bağlı Uygur köyümüzde köylü vatandaşlarımızın yapmış olduğu su çalışması sonrasında bir göçük meydana geldi. Göçükte kalan 2 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaştık. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Elim bir kaza. Olmasa iyiydi ama buna şükür diyebileceğimiz bir ortam. Çünkü daha kalabalık bir ortamdalarmış aslında ama son 2 kalan kişi göçük altında kalıyor ve hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. İkisi de yan yana su çalışması yaparken toprak kaymasıyla beraber birbirlerine çok yakın iki noktada ekiplerimiz AFAD ve itfaiye ekipleri tespit edip şu anda çıkardılar ikisini de. Allah'tan rahmet diliyoruz vatandaşlarımıza” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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