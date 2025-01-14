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        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı

        AMASYA'da polisin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 2'si bagajda, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:45
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        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı
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        AMASYA’da polisin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde 2'si bagajda, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam kent merkezinde, polis uygulama noktasında, doğu illerinden yola çıkan Cengiz E., yönetimindeki 34 KF 0494 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2’si bağajda, 3’ü arka koltukta 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü Cengiz E. ile yanındaki Kerem O. ve Deniz C., organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı.

        Yaşları 18 ile 30 arasında değişen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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