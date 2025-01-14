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        Otomobilin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıdı

        AMASYA'da otomobilinnin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:45
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        Otomobilin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıdı
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        AMASYA'da otomobilinnin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

        Şeyhcui Mahallesi Türkistan Caddesi Milli Hakimiyet Parkı yakınlarında, otomobilinin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıyan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerledi. O anlar cep telefonuna başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Otomobil bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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