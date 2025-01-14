Otomobilin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıdı

Şeyhcui Mahallesi Türkistan Caddesi Milli Hakimiyet Parkı yakınlarında, otomobilinin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıyan sürücü, tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerledi. O anlar cep telefonuna başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Otomobil bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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