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        Otomobiliyle 'drift' atan ehliyetsiz sürücü kameraya yakalandı, 65 bin TL ceza kesildi

        AMASYA'da otomobiliyle 'drift' yapan ve kameralara yakalanan sürücüye 65 bin 69 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:00 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:05
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        Otomobiliyle 'drift' atan ehliyetsiz sürücü kameraya yakalandı, 65 bin TL ceza kesildi
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        AMASYA’da otomobiliyle ‘drift’ yapan ve kameralara yakalanan sürücüye 65 bin 69 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ise daha önce el konulduğu belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Göllü Bağları mevkide drift yaparak trafiği tehlikeye atan bir otomobilin sürücüsünü tespit etti. Kamera kayıtlarından belirlenen kimliği sürücünün ehliyeti de olmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, drift yapmaktan ise 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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