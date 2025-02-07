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        Amasya'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

        AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hamamözü ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:10
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        Amasya'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
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        AMASYA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hamamözü ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Amasya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Amasya Valiliği, Hamamözü ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle; sadece Hamamözü ilçemizde eğitime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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