Amasya'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Amasya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Amasya Valiliği, Hamamözü ilçesinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle; sadece Hamamözü ilçemizde eğitime 7 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.

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