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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

        AMASYA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Nurcihan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:25
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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
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        AMASYA'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Nurcihan A. (62), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Erdal S. yönetimindeki 06 BU 2180 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan A.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurcihan A.’nın durumun iyi olduğu belirtilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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