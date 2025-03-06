Kuzuların anneleri ile buluşması dron kamerasında

AMASYA'da süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile buluşturuldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile bir araya getirildi. Bu anlar, dron kamerasıyla görüntülendi. 3 bin 400 koyun ile 5 bin 500 kuzunun bulunduğu Gökhöyük Tarım İşletmesi’ni ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, “Annelerin yavrularıyla buluşmasına tanıklık ettik. Hakikaten bir annenin yavrusuyla buluşması bizim acımızdan çok duygusaldı. Her birisi sesten ve kokuyla annelerini ve yavrularını buldu. Buradaki arkadaşlarımız fedakarca çalışmalar yapıyorlar. Onların doğumları gerçekleşti, anneleriyle buluştular, emzirdiler. İnşallah Türkiye ekonomisine ve Türkiye hayvancılığının daha da yukarı çıkması için çok değerli katkıları olacak” dedi.