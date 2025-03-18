BakanTunç: Burada terör örgütü elebaşının örgüte yönelik bir çağrısı var. Muhatap devlet değil, muhatap örgüt. Dolayısıyla örgüt bunu nasıl değerlendirecek bunu hep beraber göreceğiz. Değerlendirilse terör bitmiş olur. Değerlendirilmezse de terörle mücadele devam eder.