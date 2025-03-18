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        Amasya'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

        AMASYA'da 6 yıl önce babasının öldürüldüğü bıçaklı kavga ile ilgili soruşturmada 6 ay cezaevinde kalan ve aynı zamanda arkadaşı olan Recep Tayyip Gedizli'yi (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Mustafa E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:10
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        Amasya'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
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        AMASYA'da 6 yıl önce babasının öldürüldüğü bıçaklı kavga ile ilgili soruşturmada 6 ay cezaevinde kalan ve aynı zamanda arkadaşı olan Recep Tayyip Gedizli'yi (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren Mustafa E. (17), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.30 Amasya’nın Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa E. ile Recep Tayyip Gedizli arasında evin önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa E., yanında bulunan bıçakla Gedizli’ye saldırdı. Vücuduna aldığı 9 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Gedizli, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Mustafa E., polis tarafından gözaltına alındı.

        BABASININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 6 AY CEZAEVİNDE KALMIŞ

        Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2019 yılında Mustafa E.'nin babası Hüseyin E'nin bıçaklı kavgada öldürüldüğü ve bu olayla ilgili de Recep Tayyip Gedizli’nin 6 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E., basın mensuplarının "Babanızın intikamını mı almak istediniz?" sorusuna gülümseyerek, "Bu ne anlatıyor?" diye yanıt verdi. Mahkemeye çıkarılan Mustafa E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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