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        Karpuz yüklü TIR'ın dorsesinden 3 kaçak göçmen çıktı

        AMASYA'da durdurulan karpuz yüklü TIR'ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:35
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        Karpuz yüklü TIR'ın dorsesinden 3 kaçak göçmen çıktı
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        AMASYA'da durdurulan karpuz yüklü TIR'ın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

        İ.K. yönetimindeki 34 plakalı karpuz yüklü TIR, ihbar üzerine Merzifon ilçesi uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'da arama yaptı. Kontrolde, TIR'ın dorsesindeki karpuzların arasından yaşları 18 ile 30 arasında değişen 3 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İ.K. gözaltına alınırken, parmak izleri alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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