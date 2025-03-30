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        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürprizi

        AMASYA'DA Ramazan Bayramı'nda hastanede tedavi gören çocuklar, mizah kahramanları Keloğlan, Hacivat Karagöz, Nasreddin Hoca'nın hediyeleriyle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:10
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        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürprizi
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        AMASYA’DA Ramazan Bayramı’nda hastanede tedavi gören çocuklar, mizah kahramanları Keloğlan, Hacivat Karagöz, Nasreddin Hoca'nın hediyeleriyle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

        Amasya İl Müftülüğü Manevi Destek Birimi ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz gibi mizah kahramanları, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, bayram şekeri ve harçlık dağıtarak onların mutluluğuna ortak oldu. Keloğlan, heybesindeki hediyeleri miniklere sunarken, Nasrettin Hoca ve diğer karakterler de eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında çocuklar için kısa bir kukla gösterisi de düzenlendi.

        BANA HARÇLIK VE ŞEKER VERDİLER

        Hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Berra Zeynep Demir, bayramı hastanede geçirmenin burukluğunu yaşadığını belirterek, “3 gündür hastanedeyim, arkadaşlarımla birlikte bayram şekeri toplayamadım. Ama Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat yanıma gelerek bana şeker, harçlık ve hediyeler verdiler. Çok mutlu oldum, onlara teşekkür ediyorum” dedi.

        MORAL VE MOTİVASYON DESTEĞİ

        Hastanelerde manevi destek hizmeti sunduklarını belirten Amasya İl Müftülüğü Manevi Destek Birimi Hastane Manevi Rehberi Ömer Çaycı, "Amacımız hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline moral, motivasyon desteği sağlamak. Bugün de bayram ve çocuklar hastanede tedavi görüyor. Tedavi gören çocuklar bayramda hastanede oldukları için bayram şekeri ve harçlık toplayamadılar. Biz onlar için masal kahramanlarımız ile birlikte hastaneye geldik. Masal kahramanlarımız Nasrettin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz, çocuklara bayram harçlığı vererek onları sevindirdi. Onların yüzlerinde mutluluk oluşturdular" diye konuştu.

        Üniversite öğrencisi Melih Fidan ise Nasrettin Hoca kostümüyle çocuklara bayram neşesi yaşatmanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu ifade etti. Fidan, "Onlara destek olmak, bu heyecana az da olsa yardım edebilmek için her kılığa gireriz. O yüzden burada olmak çok özel bir duygu. Çocuklarımıza ikramlar, bayram şekerleri, bayram harçlıklarını verdik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik"

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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