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        Amasya'da otomobil Tersakan Çayı'na düştü: 5 yaralı

        AMASYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin 10 metre yükseklikten Tersakan Çayı'na düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 22:58 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:00
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        Amasya'da otomobil Tersakan Çayı'na düştü: 5 yaralı
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        AMASYA’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin 10 metre yükseklikten Tersakan Çayı'na düştüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, bu akşam saat 19:30 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı otogar karşısında meydana geldi. Sinan Korucu 25 ADC 888 plakalı otomobiliyle kent merkezinden Suluova ilçesine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten Tersakan Çayı'na düştü. Kazada, sürücü ile beraber otomobilde bulunan İzzet Mete, Recep Taşkın, Fetullah Taşkın ve Zeki Arpacı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Tersakan Çayı'na düşüp ters dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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