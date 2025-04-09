Kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü 2 kardeş tutuklandı

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ercan ve Muhammet Cengiz kardeşler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kars’tan yola çıkıp peş peşe İstanbul yönüne giden koyun yüklü 2 TIR, dün kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda arama yaptı. Aramalarda, TIR'ların 2 katlı yatak kısımlarında yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Uyurken bulunan göçmenler, ekipler tarafından güçlükle uyandırıldı. Organizatör şüphelisi TIR şoförleri Ercan Cengiz ile kardeşi Muhammet Cengiz gözaltına alındı.

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