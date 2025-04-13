Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)
AMASYAVALİSİ BAKAN: AN İTİBARİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIKAmasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, "Taşova ilçemizde AFAD Başkanlığımız tarafından açıklanan 4.
AMASYAVALİSİ BAKAN: AN İTİBARİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, “Taşova ilçemizde AFAD Başkanlığımız tarafından açıklanan 4.6 şiddetli bir deprem yaşandı. Vatandaşlarımızla ve saha tarama çalışmalarımızla yapılan faaliyetlerimizle ekiplerimiz bütün sahayı tetkik etti. An itibariyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Şükürler olsun vatandaşlarımızda herhangi bir can kaybı yok. Yıkılan binamız yok. Şükürler olsun ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yerlerine geçecekler. Etkisini hisseden bütün illerimize ve ilçelerimize geçmiş olsun diliyorum” dedi.
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