Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)

        AMASYAVALİSİ BAKAN: AN İTİBARİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIKAmasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, "Taşova ilçemizde AFAD Başkanlığımız tarafından açıklanan 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)
        ABONE OL

        AMASYAVALİSİ BAKAN: AN İTİBARİYLE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMADIK

        Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, “Taşova ilçemizde AFAD Başkanlığımız tarafından açıklanan 4.6 şiddetli bir deprem yaşandı. Vatandaşlarımızla ve saha tarama çalışmalarımızla yapılan faaliyetlerimizle ekiplerimiz bütün sahayı tetkik etti. An itibariyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Şükürler olsun vatandaşlarımızda herhangi bir can kaybı yok. Yıkılan binamız yok. Şükürler olsun ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Vatandaşlarımız huzur içerisinde yerlerine geçecekler. Etkisini hisseden bütün illerimize ve ilçelerimize geçmiş olsun diliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELLEME - Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
        Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun 12'nci yılını kutla...
        Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluşunun 12'nci yılını kutla...
        Hentbol: 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
        Hentbol: 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
        Amasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
        Amasya'da kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı