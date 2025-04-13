Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Yemişen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süreli yaşanan deprem anında kameranın sarsıldığı görüldü. Sarsıntı sırasında kameraya yansıyan güvercinlerin panikle kaçıştığı ve evin üzerindeki tuğlanın yere düşmesi dikkat çekti.

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