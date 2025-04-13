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        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)

        DEPREMANI GÜVENLİK KAMERASINDAAmasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:00
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        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)
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        DEPREMANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Yemişen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süreli yaşanan deprem anında kameranın sarsıldığı görüldü. Sarsıntı sırasında kameraya yansıyan güvercinlerin panikle kaçıştığı ve evin üzerindeki tuğlanın yere düşmesi dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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