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        Amasya'da TIR'ın dorsesinden 10 kaçak göçmen çıktı; 1 gözaltı

        AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, şoför Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:40
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        Amasya'da TIR'ın dorsesinden 10 kaçak göçmen çıktı; 1 gözaltı
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        AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, şoför Ü.A. gözaltına alındı.

        Doğu illerinden batı kentlerine düzensiz göçmen taşıdığı ihbarında bulunulan Ü.A. yönetimindeki 34 plakalı TIR, Gümüşhacıköy ilçesi İstanbul yolu istikametinde durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da arama yaptı. TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın şoförü Ü.A. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. TIR şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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