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        Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada

        AMASYA'da 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen Arif A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:20
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        Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada
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        AMASYA'da 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen Arif A., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı Mobese kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil, 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A.’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Arif A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

        Mobese kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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