Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza anı kamerada

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil, 10 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Arif A.’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Arif A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

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