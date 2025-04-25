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        Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı

        AMASYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:39 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:45
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        Barışma teklifine olumsuz yanıt aldı, kendini karnından bıçakladı
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        AMASYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı Fatma T.'yi (20), barışmaya ikna edemeyen Ahmet Burak D. (26), sokak ortasında kendisini karnından bıçakladı. Olay sırasında Fatma T. de darbedildi.

        Olay, öğleden sonra, Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma T., yaklaşık 3 aydır dini nikahla İstanbul’da birlikte yaşadığı Ahmet Burak D.'den ayrılıp Amasya’daki akrabasının yanına taşındı. Amasya'ya giden Ahmet Burak D., bugün sokakta karşılaştığı Fatma T.'ye barışmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışmada, Fatma T.'den olumsuz cevap alan Ahmet Burak D., yanında taşıdığı bıçakla kendisini karnından yaraladı. Fatma T., elinden bıçağı almak isterken Ahmet Burak D.'nin yumruk darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Burak D. ve Fatma T., sağlıkçıların müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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