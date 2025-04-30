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        TIR'ın dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı; 2 gözaltı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, TIR'ın dorsesinde 7 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere 10 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:50
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        TIR'ın dorsesinde 10 kaçak göçmen yakalandı; 2 gözaltı
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        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, TIR'ın dorsesinde 7 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere 10 kaçak göçmen yakalandı. TIR'ın sürücüsü Y.Ü. ve yanındaki İ.G. gözaltına alındı.

        Dün akşam saatlerinde doğu illerinden batı kentlerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen TIR, Merzifon ilçesi uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'da arama yaptı. Kontrolde, TIR'ın dorsesinde üzerleri brandayla örtülü, etrafı kalaslarla kapatılmış yaşları 18 ile 30 arasında değişen 7 Afganistan uyruklu ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen TIR sürücüsü Y.Ü. ve yanındaki İ.G. gözaltına alınırken, parmak izleri alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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