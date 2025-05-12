Amasya'da 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem (2)
3İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİAmasya Valiliği, Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla 4.
3İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Amasya Valiliği, Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “12 Mayıs 2025 günü saat 12.23’te 4.4 ve saat 12.26’da 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Gümüşhacıköy ilçemiz olan iki deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup saha tarama çalışmaları yapılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz” denildi.
Deprem nedeniyle Gümüşhacıköy, Merzifon ve Hamamözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
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