Kaçan muhabbet kuşunu yakalamak istedi, ağaçta mahsur kaldı
AMASYA'dakafesinden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak için ağaca çıkan ve mahsur kalan sahibi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
AMASYA'dakafesinden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak için ağaca çıkan ve mahsur kalan sahibi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Şeyhcui Mahallesi Osmanlı Evleri mevkisinde kafesinden kaçan muhabbet kuşu, yakındaki bir ağacın tepesine kondu. Kuşunu yakalamak için ağaca çıkan sahibi, mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, muhabbet kuşu ile sahibini mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.