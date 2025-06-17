Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

AMASYA'da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi. Çevredekiler, park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edince durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin motor kısmına kedinin girdiği ve burada sıkıştığı belirlendi. Yavru kedi, kurtarma girişimi sırasında önce başka bir araca ardından bir diğerine geçti. Yavru kedi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yakalandı.