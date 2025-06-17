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        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        AMASYA'da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:00
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        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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        AMASYA'da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi. Çevredekiler, park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edince durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilin motor kısmına kedinin girdiği ve burada sıkıştığı belirlendi. Yavru kedi, kurtarma girişimi sırasında önce başka bir araca ardından bir diğerine geçti. Yavru kedi, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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