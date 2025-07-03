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        101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimliği evinde verildi

        AMASYA'da yaşayan 101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimlik kartı, Vali Önder Bakan tarafından evinde verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:10
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        101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimliği evinde verildi
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        AMASYA’da yaşayan 101 yaşındaki Ümmehan Balta’ya yeni kimlik kartı, Vali Önder Bakan tarafından evinde verildi. Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.

        Dere Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 13 torun sahibi Ümmehan Balta, Vali Önder Bakan’ın ziyaretiyle yeni kimliğine kavuştu. Bakan, Balta’yla birlikte 101'inci yaşa özel hazırlanan pastayı da kesti. 1924 yılında dünyaya gelen ve 12 cumhurbaşkanı ile 27 başbakan gören Ümmehan Balta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kere dünya gözüyle görmek istediğini söyleyerek, “Başbakanlardan Demirel'i, Erbakan'ı ve Ecevit'i hatırlarım. Onlardan sonra gelenlerin hepsini biliyorum zaten. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Bey ile yüz yüze görüşsem çok hoşuma gider. O benim evladım sayılır. Allah onu doğru yolundan şaşırtmasın. Televizyonda haberlerine hep bakıp, dinliyorum. Benden kendisine bol bol selam söyleyin. Ümmehan annenin Amasya'dan sana selamı var deyin" dedi.

        BENİ EVİMDEN GÖRDÜĞÜM MANZARA YAŞATTI

        Kendisini sağlıklı tutanın yaşadığı evin havası ve manzarası olduğunu söyleyen Balta, “Yüksek katlı dairelerde oturmuş olsaydım bu kadar uzun yaşayamazdım. Beni bu müstakil evimin balkonundan gördüğüm manzara ve hava yaşattı" diye konuştu.

        VALİ BAKAN: TEYZEMİZ KOCA BİR ÇINAR

        Vali Önder Bakan ise ziyarette yaptığı açıklamada, “Bugün hep beraber Ümmehan teyzemizin ziyaretine geldik. 1924 doğumlu kendisi. Allah uzun ömür versin. Hem elini öptük hem duasını aldık hem de kimliğini takdim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı ‘Aile yılı’ ilan etti. Ümmehan teyze, yaklaşık 80 yıllık bir ailenin koca çınarı gibi karşımızda. Sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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