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        FETÖ'nüngüncel finans yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:37
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        FETÖ’nüngüncel finans yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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