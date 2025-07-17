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FETÖ'nüngüncel finans yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk'un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ'ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.
FETÖ’nüngüncel finans yapılanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.
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