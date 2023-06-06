Amasya'da nehre düşen kediyi itfaiye kurtardı

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AMASYA (AA) - Amasya'da nehre düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hatuniye Mahallesi'nde bir kedinin Yeşilırmak'a düştüğünü ve sığ yerde beklediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, nehre inerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Kediyi nehirde gören ve itfaiye ekiplerine haber veren Nihat Kırgöz, köprüden geçerken miyavlama sesi duyduğunu anlatarak, "Ben de Amasya itfaiyesine haber verdim. İtfaiye ekibi de sağ olsunlar, gelip ufak bir operasyonla kurtardılar. Bir canı kurtardıkları için ben de onlar da çok mutlu. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.



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