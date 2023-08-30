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        Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın cenazesi Amasya'ya getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:26
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        Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın cenazesi Amasya'ya getirildi
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        AMASYA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın cenazesi Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

        Naaşı şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

        Şehidin bir yaşındaki oğlu Mehmet Kağan Çalgay yakınlarının kucağında babasının cenaze törenini izledi.

        Buğra Çalgay'ın naaşı toprağa verilmek üzere kara yoluyla Çorum'a gönderildi.

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