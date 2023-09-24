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        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:14 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:14
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        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a giden Reşadiye Özlem firmasına ait Ayhan Kılıç yönetimindeki 60 NK 616 plakalı yolcu otobüsü, Kırca mevkisinde Ali Alaçam idaresindeki 35 BSH 21 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobilin sürücüsü Alaçam ile yanındaki Kazım Göbel hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu arada yaşamını yitiren sürücü Alaçam'ın çalan cep telefonunu kaza yerindeki ekiplerin açamadığı görüldü.

        Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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