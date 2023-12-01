Amasya'da kasım ayında 32 bin 770 araç ve sürücüsü denetlendi Amasya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekiplerince kasım ayında 32 bin 770 araç ve sürücüsü denetlendi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekiplerince kasım ayında 32 bin 770 araç ve sürücüsü denetlendi.

Kasım ayı boyunca uygulanan denetimlerde trafik kurallarına uymayan 823 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 138 araç ve 28 sürücü trafikten men edildi, 23 sürücünün belgesi ise alkollü araç kullandığı gerekçesiyle geçici olarak alındı.

Kasım ayında trafik ekipleri tarafından 13 yaralamalı, 4 maddi hasarlı olmak üzere 17 trafik kazasına müdahale edildi, trafik kazalarında 48 kişi yaralandı.

Trafik ekipleri tarafından 230 okul servis aracı ve şoförü denetlenirken, 14 servis aracına yönetmelikteki şartlara uymamaktan dolayı para cezası uygulandı. Taşımalı eğitimde görevli 35 okul servis aracı şoförüne ise trafik eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan 61 ilkokul, 33 ortaokul ve 4 lise olmak üzere 98 okulda trafik eğitimi planlayarak 683 öğrenciye, 31 köyde de 594 kişiye trafik kuralları konusunda eğitim verdi.