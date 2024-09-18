Gümüşhacıköy Kapalı Yüzme Havuzu hizmete açılacak

Gümüşhacıköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında inşa edilen modern kapalı yüzme havuzu, kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunda, 5 kulvar, geniş duş ve soyunma alanları bulunduğunu söyledi.

Toplam 950 metrekare kapalı alana sahip olan tesisin, 23 milyon 500 bin liralık bir yatırımla hayata geçirildiğini aktaran Kılıç, "2023 yılında başlayan inşaat çalışmalarıyla ilçenin spor altyapısına önemli bir katkı sağlayan yüzme havuzu, 7’den 70’e herkese ücretsiz yüzme kursu imkanı sunacak. İlçemizde faaliyet gösteren spor kulüplerine de belirli şartları sağlaması durumunda havuz kiralanabilecek." diye konuştu.