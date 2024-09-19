Suluova'da İlköğretim Haftası kutlandı
Suluova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Suluova'da İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.
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