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        Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyası için tören düzenlendi

        Amasya Şeker Fabrikası'nın 71. pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Suluova'daki tesislerinde tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:02
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        Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyası için tören düzenlendi
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        Amasya Şeker Fabrikası'nın 71. pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Suluova'daki tesislerinde tören gerçekleştirildi.

        Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, Amasya Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla bayram havası yaşandığını söyledi.

        Amasya Şeker Fabrikası'nın, faaliyete geçmesiyle bölgede Suluova isimli bir şehrin kuruluşuna öncülük ettiğini dile getiren Doruk, fabrikanın toplumun inşasında eğitimi yüksek, günün ihtiyaçlarını karşılayan, üreten insan kaynağının yetiştirilmesinde ciddi katkıları olan bir üretim merkezi haline geldiğini anlattı.

        Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan da fabrikanın 71 yıl önce açılan 11 şeker fabrikasından biri olduğunu belirtti.

        Şeker üretim maliyetini azaltmak için işletmelerine yatırım yaptıklarına işaret eden Özarslan, şöyle konuştu:

        "Artık çiftçilerimizin ekim, söküm ve tesellümüne, yani direkt hayatlarını kolaylaştıracak yeni projelere hep beraber imza atma zamanımız geldi. Şirket tarihinde ilk defa randevulu pancar tesellüm programını hayata geçirdik. Çiftçilerimizin uzun bekleme sürelerini sona erdirmeyi, pancar kalitemizi bozmadan taze pancar işlemeyi planlıyoruz. Tabii her zaman olduğu gibi bu konuda da en büyük destek ve anlayışı sizlerden bekliyoruz."

        Özarslan, 2017 yılından bugüne kadar şartların el verdiği ölçüde şeffaf bir yönetim anlayışı izlediklerini vurgulayarak, "Şirket yönetim anlayışını katı, kendine has kurallarından asla taviz vermeyen yapıdan, çiftçisini koruyup kollayan, insan odaklı, hesap verebilir yapıya çevirdik." ifadesini kullandı.

        Daha sonra fabrikaya pancarını teslim eden çiftçilere 71. yıl anı plaketi ile hediyeler verildi, dua edilip kurban kesildi.

        Programa AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ile davetliler katıldı.

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