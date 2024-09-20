Amasya Merzifon Havalimanı 8 ayda 91 bin 665 yolcuyu ağırladı

Amasya Merzifon Havalimanı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 91 bin 665 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanını geçen ay 11 bin 492 yolcu kullandı.

Aynı dönemde iç hatlarda 75, dış hatlarda ise 3 olmak üzere 78 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 98 tona ulaştı.

Yılın 8 ayında Amasya Merzifon Havalimanında yolcu trafiği 91 bin 665, uçak trafiği 744, yük trafiği ise 811 ton olarak gerçekleşti.