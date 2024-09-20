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        Amasya Merzifon Havalimanı 8 ayda 91 bin 665 yolcuyu ağırladı

        Amasya Merzifon Havalimanı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 91 bin 665 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:48
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        Amasya Merzifon Havalimanı 8 ayda 91 bin 665 yolcuyu ağırladı
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        Amasya Merzifon Havalimanı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 91 bin 665 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanını geçen ay 11 bin 492 yolcu kullandı.

        Aynı dönemde iç hatlarda 75, dış hatlarda ise 3 olmak üzere 78 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 98 tona ulaştı.

        Yılın 8 ayında Amasya Merzifon Havalimanında yolcu trafiği 91 bin 665, uçak trafiği 744, yük trafiği ise 811 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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