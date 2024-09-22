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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:14
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Amasya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Hasan Hüseyin Y. (27) idaresindeki 34 FBE 474 plakalı otomobil, Doğantepe mevkisinde Abdullah Ş. (35) yönetimindeki 05 BE 552 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Abdullah Ş. ile araçta bulunan Dündar Ş. (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü Hasan Hüseyin Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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