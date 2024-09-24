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        Amasya'da "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı

        Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:07
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        Amasya'da "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı
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        Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Amasya Üniversitesini tercih eden öğrencilere "hoş geldiniz" dileğinde bulundu.

        Öğrencilerin derslerde kendilerini özgürce ifade edebilmelerini, ezberden uzak, üretken ve mesleğinde yeterli bilgiye sahip bireyler olarak yetişmelerini istediklerini dile getiren Turabi, "İsrail'in ağır saldırıları altında yaklaşık bir yıldır bombalanan Gazze'de, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı biçimde sağlık hakkı da ihlal ediliyor. Bir yıldır bir meslek grubu kaçmadan, göçmeden mesleklerini icra ediyor. Bir yıldır Filistinli doktorlar tüm tehditlere, imkansızlıklara, tıbbı yokluklara rağmen mesleklerini sürdürüyor, bombalanan, vurulan kardeşlerimize şifa olmaya çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat ise 2011 yılında kurulan fakültelerinde 11 profesör, 17 doçent, 42 doktor öğretim üyesi, 29 araştırma görevlisi ile 339 öğrenci bulunduğunu anlatarak, tıp fakültelerinin bugünlere gelmesinde katkıları olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Tören, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Akbulut Bilici ile Doç. Dr. Ali Bilicinin sunduğu müzik dinletisi ve 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından sona erdi.

        Törene Amasya Belediyesi Başkanı Turgay Sevindi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Kızılkaya, Genel Sekreter Osman Akbaş ile akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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