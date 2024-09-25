Amasya'da uyuşturucu test cihazı ile denetim başladı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu test cihazı ile trafik denetimine başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca Amasya'ya tahsis edilen uyuşturucu test cihazı ile durumundan şüphe edilen sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu’nun verdiği yetki çerçevesinde polis ekiplerince denetleniyor.

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde araç kullanan sürücüleri tespit etmek ve trafik güvenliğinin temin etmek amacıyla uyuşturucu test cihazıyla trafik denetimi, Amasya’nın işlek noktalarında başladı.