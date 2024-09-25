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        Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Gümüşhacıköy ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul güvenliği ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:04
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        Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi
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        Gümüşhacıköy ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul güvenliği ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

        İlçede Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantıya, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlık yaptı.

        Karaaslan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu belirterek, tüm paydaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

        Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü adına komiser Gökhan Öztürk ve Toplum Sağlık Merkezi'nden Uzman Dr. Atilla Kuru sunum gerçekleştirildi.

        Toplantıya Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

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