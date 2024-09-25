Gümüşhacıköy'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Gümüşhacıköy ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul güvenliği ve trafik tedbirleri toplantısı yapıldı.

İlçede Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantıya, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlık yaptı.

Karaaslan, yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu belirterek, tüm paydaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü adına komiser Gökhan Öztürk ve Toplum Sağlık Merkezi'nden Uzman Dr. Atilla Kuru sunum gerçekleştirildi.