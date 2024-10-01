Gümüşhacıköy'de öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Gümüşhacıköy'de öğrenci servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa okul müdürlerinin yanı sıra öğrenci taşımacılığı yapan şoförler katıldı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından verilen eğitimde, trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve ilgili mevzuatlar detaylı şekilde ele alındı.

Şoförlere, özellikle çocukların güvenli şekilde taşınması konusunda bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, öğrencilerin yolculuklarının güvenli şekilde tamamlanmasının öncelikli hedeflerini olduğunu belirterek, "Bu tür eğitimler, şoförlerimizin bilinçlenmesine ve daha dikkatli olmalarına katkı sağlayacaktır." dedi.