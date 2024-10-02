Gümüşhacıköy Müftüsü Verim'den esnaf ziyareti
Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçedeki esnafı ziyaret etti.
Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçedeki esnafı ziyaret etti.
Verim, Ahilik Haftası'nın esnafın dayanışma, dürüstlük ve kalite gibi değerlerini hatırlattığı önemli bir dönem olduğunu söyledi.
Ziyaret ettiği esnafa ahiliğin ve Ahi Evran'ın önemini anlatan Verim, onların bu değerlere bağlı kalmalarının önemini vurguladı.
Verim, esnaf ve oda başkanlarının Ahilik Haftası'nı kutlayarak, helalinden bol kazançlar diledi.
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