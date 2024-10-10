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        Üniversite öğrencileri kadın cinayetlerine tepki için derslere siyah giyerek katıldı

        Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, kadın cinayetlerine tepk göstermek amacıyla derslere siyah giysi giyerek girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 10.10.2024 - 13:16
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        Üniversite öğrencileri kadın cinayetlerine tepki için derslere siyah giyerek katıldı
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        Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, kadın cinayetlerine tepk göstermek amacıyla derslere siyah giysi giyerek girdi.

        Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, siyah giysiler giyerek derse girerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

        Öğrenciler, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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