Üniversite öğrencileri kadın cinayetlerine tepki için derslere siyah giyerek katıldı
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, kadın cinayetlerine tepk göstermek amacıyla derslere siyah giysi giyerek girdi.
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, kadın cinayetlerine tepk göstermek amacıyla derslere siyah giysi giyerek girdi.
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, siyah giysiler giyerek derse girerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Öğrenciler, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.