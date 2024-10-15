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        Amasya'da hayırsever tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevi açıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki hayırsever tarafından yaptırılan İlkay Selahattin Saka Kreş ve Gündüz Bakımevi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:25 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:25
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        Amasya'da hayırsever tarafından yaptırılan kreş ve gündüz bakımevi açıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesindeki hayırsever tarafından yaptırılan İlkay Selahattin Saka Kreş ve Gündüz Bakımevi açıldı.

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi yerleşkesinde hayırsever Saka ailesi tarafından yaptırılan 3-6 yaş arası çocukların bakımının yapılabileceği, eğitim görebilecekleri ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilebilecekleri 100 öğrenci kapasiteli kreşin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, törendeki konuşmasında, eğitimin, bir milletin yarınlara güvenle bakabilmesi açısından hayati konu olduğunu belirtti.

        İnsan odaklı yatırımları önemsediklerini dile getiren Bakan, şunları söyledi:

        "Rabbim hayırseverleri artırsın. Biz devletimizin bütün imkanlarını vatandaşlarımıza sunmaya çalışırken hayırseverlerin de yaptıkları ve yapacakları katkılar çok kıymetli. Bu birlik ve beraberliğimizi sağlama noktasında da çok önemli. Bu eserler devlet, millet işbirliğini yansıtıyor. Kreş ve gündüz bakımevleri, hakikaten en güzel yaşlardaki evlatlarımızın hem benlikleriyle hem değerleriyle hem de kişilik özelliklerinin oluşmasıyla ilgili en önemli yaşta en güzel hizmeti alacakları yerlerdir. Buraya vesile olanlara, buraya para harcayanlara, emek harcayanlara, fikirleriyle maddi imkanlarını birleştiren herkese teşekkür ediyoruz."

        Vali Bakan, daha sonra hayırsever iş insanı Selahattin Saka ve eşi İlkay Saka'ya teşekkür plaketi takdim etti.

        İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti'nin duasının ardından, kurdele protokol ve diğer katılımcılar tarafından kesildi.

        Törene, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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