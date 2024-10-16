Merzifon'da Engelli Bakım Merkezi törenle açıldı

Amasya'nınMerzifon ilçesinde, Özel Amasya Tekin Engelli Bakım Merkezi törenle açıldı.

Törene, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Bakan, törende yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların eğitim, sağlık, rehabilitasyon hizmetlerinden üst seviyede faydalanması ve onların sporda, sanatta, tüm sosyal alanlarda başarı göstermelerini sağlamanın sosyal devletlerin en önemli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Engelli bireylerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretmenin sadece devletin değil herkesin ortak görevi olduğuna dikkati çeken Bakan, "Bizler hem insanı yeryüzündeki en değerli varlık olarak gören yüce bir dinin hem de insanı yaşat ki, devlet yaşasın fikrini benimseyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Biliyoruz ki, yaşamı paylaşıp, birbirimize destek olduğumuzda, farklılıkları güzellikler olarak gördüğümüzde, aşamayacağımız hiçbir zorluk ve engel yoktur. Engelli Bakım Merkezinin ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.