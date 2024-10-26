Amasya'da sonbahar güzelliği
Zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasya'nın Göynücek ilçesindeki yaylalar, hazan renklerine büründü.
Zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasya'nın Göynücek ilçesindeki yaylalar, hazan renklerine büründü.
Yaylalar, farklı türdeki ağaçları, dökülen sararmış yapraklarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.
Sonbahar renklerinin hakim olduğu çam ağırlıklı ormanlar, yayla yollarını kullanan sürücülere doğa içinde yolculuk fırsatı sunuyor.
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