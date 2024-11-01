Amasya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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