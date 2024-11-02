AK Parti Amasya Suluova İlçe Başkanlığına yeniden Mustafa Şen seçildi

- AK Parti Suluova 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda yapılan seçime mevcut başkan Mustafa Şen, tek aday olarak katıldı.

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, kongredeki konuşmasında, AK Parti'nin bugüne kadar hizmet siyasetini gelmiş geçmiş en başarılı yürüten siyasi parti olduğunu söyledi.

Partilerin kutsal olmadığını vurgulayan İpek, "Partiler insanlara hizmet etmek için kurulmuş tüzel kişiliklerdir. Onun için teşkilatlar içinde kırgınlık ve küslük oluşturacak zeminler olmaması lazım. Teşkilatlarımızın içinde sevgiyi büyütmemiz lazım." ifadelerini kullandı.