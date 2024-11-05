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        Amasya'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliye gözaltı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:23
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        Amasya'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheliye gözaltı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli yakalandı.

        Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya ilişkin suçlara yönelik çalışmaları çerçevesinde, İstanbul'dan Samsun'a giden bir yolcu otobüsünü ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Ekipler, otobüsteki H.K'nin üzerinde 5 gram esrar, E.B'nin üzerinde ise 1 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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