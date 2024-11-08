Amasya'da çocuklara okçuluk kursu verildi

Okçuluk eğitimi alan 12 yaşındaki Emir Çınar Şahin de büyüyünce Mete Gazoz gibi milli okçu olmak istediğini dile getirdi.

Antrenör Ünal Kurt, çok güzel bir projeye imza attıklarını belirterek "Amacımız geleceğin sporcularını, Mete Gazozlarını yetiştirmek, aynı zamanda suça bulaşmayan, spor değerlerine bağlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde çocuklara okçuluk kursu verildi.

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